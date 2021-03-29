太平警分局頭汴派出所在頭汴里活動中心舉辦社區治安座談會，民眾參與熱。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局為讓鄉親們瞭解轄內治(交)安狀況，於近日製作治安簡訊，透過說帖的方式分別於社區治安座談會、犯罪預防宣導場合或人潮聚集處發送，內容包含警方防範犯罪成效、交通安全宣導及為民服務，無非希望讓在地居民能瞭解太平警方的用心。

日前晚間太平警分局頭汴派出所在頭汴里活動中心舉辦社區治安座談會，在里長江思涵大力支持下，會中邀請各級民意代表及社區居民一同共襄盛舉，現場約有50多人參加。頭汴派出所所長黃思融及分局幹部一同與居民在治(交)安上意見交流，會中首發剛出爐的「治安簡訊」，內容有台中市警方在打詐、掃毒之成效、新興毒品宣導、詐騙車手刑責及市政宣導。

由黃思融逐一發送治安簡訊給居民們，展現親民的一面，再者更透過投影片說明警方在長龍路沿線的執法作為，維護居民們安寧秩序，會中還備有精美小禮物及餐點，無非就是要讓居民感受警方的用心。

太平警方表示，將持續透過社區治安座談會，與居民們建構一個溝通平台，另治安簡訊的發送則是警政訊息傳遞重要的一部分，多管齊下的宣導作為，一同建構安全防衛網絡，有效防範犯罪及事故發生，共同營造一個安居樂業的生活環境。

(中時 )