曾獲第21屆金曲獎最佳演唱組合的大囍門主唱陳布朗，日前被爆與美女議員鍾沛君熱戀中，最近不斷創作新歌和拍攝節目。他二個月前曾找白安參與節目音樂與MV製作，不過雙方沒有達到共識，音樂合作破局，但喜歡閱覽新奇事物的白安，主動提出參與節目拍攝紀錄，陳布朗於是便邀請白安一起踏上三天兩夜南台灣大冒險。

大夥熱血沸騰衝上武嶺，沒想到當地「禁止民眾攜帶寵物入山」，讓平常與愛犬阿財形影不離的陳布朗頓時晴天霹靂，就在此時，暖心的白安主動提出要留在山腰照顧阿財，讓陳布朗可以心無旁騖攻頂拍攝節目，而白安也正好利用這個機會，帶著阿財去各個景點打卡，並且一起乘坐日月潭纜車，一覽湖邊山色的美景，最後更一同去伊達邵碼頭附近品嚐美食，度過難忘的一天。

結束南投合歡山、日月潭行程，陳布朗與團隊連夜拉車到屏東小琉球，完美的天氣讓拍攝團隊精神為之一振，陳布朗跟白安入境隨俗租了電動機車過小琉球，讓陳布朗躍躍欲試又跑去潛水，此時，白安又自告奮勇當起阿財的狗保姆，最後團隊還一同去了美人洞、山豬溝步道，美麗的觀海平台、一線天、礁岩石洞，別具一格的大自然景觀，讓陳布朗與白安度過非常宜人的一天，也在緊湊的拍攝行程中，鬧中取靜，暫時得到片刻的清閒。更多南台灣的冒險之旅，以及最精彩的內容，將在每週日的《布朗！阿財勒？Beat & GO》登場。

陳布朗和白安雖然合作音樂破局，雙方攜手同遊南台灣激發音樂新靈感

白安當「狗保姆」照顧阿財。相信音樂提供

(中時 )