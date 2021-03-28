安婕希舉辦發呆讀書會。（好舒服音樂提供）

安婕希今年以新人之姿重返歌壇，在年初生日當天發行回歸單曲〈眼淚不聽話〉，這個月再推出第二首最新單曲〈發呆〉，這首歌是同公司的創作歌手森白B.K為安婕希所量身打造的歌曲，因為發現安婕希每次進錄音室除了錄音之外，真的就是一個人坐著發呆，不喜歡聊天甚至也不低頭滑手機，就一個人安安靜靜地在角落發呆，而問到安婕希在想什麼呢？安婕希表示：「真的就是在發呆什麼都沒有想！也不知道為什麼常常就發起呆來！」所以當安婕希拿到這首歌，很快地就進錄音室配唱，「發呆就是我的主打歌啊」！

摩羯座的安婕希個性沈穩低調，對於自己的生活很有想法，但卻不擅長表達自己內心的想法，雖然已經出道長達八年，但仍不擅長對著鏡頭表達自己的心情，之前在女子團體的時候還有隊友可以幫忙，現在只有自己一個人只能靠自己，所以很怕上電視通告，擔心自己無法接到別人的話，而這次重新回到工作崗位，安婕希表示都是我喜歡做的事情，包括創作、彈吉他、唱歌、運動，平常在家也喜歡一個人做瑜伽、攝影、烘焙等，都是一個人可以完成且不需要開口講話的事情，而為了宣傳最新單曲所以目前還需要加強說話這件事，希望很快可以跟大家暢所欲言。

不會說話擅長發呆，所以安婕希就帶著歌迷們一起發呆感受發呆的美好，且因為推出新歌〈發呆〉受到很多歌迷朋友的喜愛，所以安婕希也特別舉辦了『發呆會』感謝粉絲們的支持，帶著30位歌迷朋友一起發呆度過週末下午，唱片公司只釋出30位名額不到10分鐘就報名額滿，安婕希表示：「第一次跟這麼多人一起發呆感覺蠻特別的，沒有孤獨感但感覺到自由。如果有機會希望之後可以一年一屆這樣的發呆活動，也希望人數可以越來越多，越多人感受發呆的美好。」

(中時 )