根據示威群眾和媒體消息，緬甸安全部隊今天對支持民主的抗議人士開槍，造成至少5人死亡。緬甸軍方也加強行動，對網路上的批評人士祭出逮捕令並封鎖網路，以消滅異議聲浪。

緬甸軍方2月1日發動政變奪權後，安全部隊至今已殺害超過550人，但民眾還是每天上街抗議，以表達反對重新實施軍事統治，但通常是在較小的城鎮，示威規模也變小。

兩家媒體報導，安全部隊今天對中部城市摩尼瓦（Monywa）的抗議群眾開槍，造成至少4人死亡。摩尼瓦數週以來，每天都有大型抗議活動。

摩尼瓦一位要求匿名的抗議者透過手機通訊app告訴路透社：「他們開始不停得開火，不僅使用震撼彈，還發射實彈…群眾趕緊後退並放置障礙物，但有一個人在我面前被子彈擊中頭部，當場死亡。」

根據網路新聞網站勃固週報（Bago Weekly Journal）的報導和民眾通報，南部城市大通（Thaton）有一人中槍不治。警方也在勃固（Bago）開槍，造成一人受傷。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，從2月1日軍方政變以來，至少550人遭安全部隊殺害，其中46人是孩童。

儘管緬甸大城市的大規模示威已經較為罕見，但反對政變的民眾改採小規模機動型「游擊集會」，趁安全部隊做出反應前進行抗議。此外，民眾也在晚間集會，舉行燭光守夜活動。

(中央社)