「台灣帛琉旅遊泡泡」正式啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於本月28日搭乘包機來台進行訪問，並預定於下（4）月1日返回帛琉。外交部表示，此為台灣及帛琉兩國第一個對外成立的旅遊泡泡，不僅凸顯兩國優異的防疫表現，更是台帛邦誼穩固友好、雙方對彼此的重視與信任的象徵。

外交部長吳釗燮指出，這是惠恕仁總統自今年1月21日上任以來第一次出國訪問，也是國際新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，台灣第一次接待來訪的外國元首，對台帛邦誼意義重大。

吳釗燮特別說明，惠恕仁總統在上任前，就積極提倡「台帛旅遊泡泡」。今年1月，他擔任總統特使前往帛琉出席帛琉總統就職典禮期間，惠恕仁總統多次公開表達對推動台帛旅遊泡泡的期待。惠恕仁總統此次訪台，也將拜會蔡英文總統，透過兩國元首互動，有助更進一步深化台帛雙邊邦誼與雙邊合作，振興觀光等產業，協助帛琉提振疫後經濟發展。

外交部指出，過去一年多來，世界各地深受武肺疫情的影響，但是政府各部會通力合作及全體人民共同努力下，台灣防疫成果獲得國際間的高度讚揚。帛琉至今仍然維持零確診的紀錄，因此在確保雙邊防疫安全無虞的情形下，外交部、衛福部與交通部等相關單位，經長期密集諮商與積極籌備，順利共同推動「台帛旅遊泡泡」。

外交部表示，台灣與帛琉在1999年建交，至今已邁入第22年，兩國在各項領域往來密切，相信在落實「台帛旅遊泡泡」後，兩國將共同繼續攜手前進，進一步深化雙邊友好邦誼與合作關係。

(中時 )