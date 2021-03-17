全球各國開始施打新冠疫苗，台灣近日才終於取得首批11.7萬劑AZ疫苗，近日巴拉圭將取得200萬劑AZ疫苗，卻傳出有當地媒體報導疫苗是由台灣捐贈，引發關注，不過另有其他巴拉圭媒體報導，200萬劑AZ疫苗實際上是使用台灣的經費，向美國洽購。

全球瘋搶新冠疫苗，尤其AZ疫苗在歐洲供貨短缺，或可能影響其他地區供應問題，台灣向藥廠洽購1,000萬劑AZ疫苗，不過近日只有11.7萬劑運抵台灣。現在又卻傳出，我友邦巴拉圭近日將獲得200萬劑AZ疫苗，當地媒體「HOY」12日報導，這200萬劑AZ疫苗是由台灣轉讓、捐贈。

不過當天包括「ABC彩色報」（ABC Color）、電台Radio Uno等其他巴拉圭當地媒體都報導，巴拉圭參義院當天批准一項決議案，支持政府以1,200萬美元向美國購買200萬劑AZ疫苗，不過是從台灣贈與巴拉圭的2,900萬美元社會住房無償基金中挪用。

(中時新聞網)