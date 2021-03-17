今有媒體報導指出，台灣預計將把200劑AZ疫苗轉讓給友邦巴拉圭救急，預計15至20日後運抵巴拉圭。對此，衛福部長陳時中今否認此事，指台灣沒有這樣的本錢，而拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢也說，沒有出讓，但巴拉圭面臨疫苗危機，身為重要友邦，台灣幫助他們前線買疫苗，也同意出錢給巴拉圭買。

立法院今召開衛環委員會，由衛福部進行新冠疫苗專案報告並備詢。會中有立委問及「台灣轉讓AZ疫苗給巴拉圭」一事，俞大㵢表示，這是毫無根據的錯誤訊息，但卻在當地媒體廣泛報導，他們的用意凸顯台灣幫助巴拉圭取得疫苗。

俞大㵢表示，巴拉圭是南美洲取得疫苗最少的國家，面臨疫苗危機，除了台灣，他們也向美國、日本、韓國求援，希望得到疫苗。基於巴拉圭是台灣的重要友邦，因此台灣也在不同管道幫助牽線。

報導也指出，巴拉圭會用台灣的錢去買疫苗。俞大㵢表示，的確，台灣與巴拉圭有個5年的合作計畫，在這5年之間幫助巴拉圭進行一些計畫，國會也同意挪用原先計畫的錢來買，基本上就是這樣。他也強調，沒有出讓疫苗給巴拉圭，這是不相干的2件事。

(中時 )