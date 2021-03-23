AZ疫苗昨全台開打，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今在臉書表示，施打AZ後的身體沒什麼不適，但一名醫護人員在下方留言，指接種AZ後發燒整晚，結果陳志金回應「燒比較有效」，但疾管署防疫醫師林詠青表示，發燒雖然是正常免疫反應，但產生這樣狀況的嚴重程度與保護力並非正相關，不是說發燒腫痛特別嚴重保護力就旳特別強。

陳志金今在臉書貼文，指施打AZ後的身體沒狀況，只是會口渴一直想喝水，貼文留言處一名醫護人員則表示，施打後發燒整晚，對此陳志金則回應輝瑞、莫德那是第二劑反應比較強烈，AZ則是第一劑，還說燒比較有效。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，接種疫苗後一至兩天之內發燒，都是疫苗施打後正常的結果，但若超過兩天就建議要就醫，而醫護接種疫苗後發燒的話，可以請假，這部分已經有提供醫護人員施打疫苗後注意事項，可以跟自己的醫院說明。

至於是否越燒越有效？疾管署防疫醫師林詠青表示，發燒雖然是正常免疫反應，但產生這樣狀況的嚴重程度與保護力並非正相關，不是說發燒腫痛特別嚴重保護力特別強，沒有這樣的情形；且民眾打完後，沒有發燒或是種痛也不代表沒效，每個人情況都不同，至於保護力為何，林詠青強調，根據臨床試驗都有一定的保護力。

(中時 )