AZ疫苗昨全台開打，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今在臉書透露，施打AZ後的身體狀況，「沒什麼不適，精神也很好」，只是會口渴一直想喝水，貼文留言處一名醫護人員則表示，施打後發燒整晚，對此陳志金則回應「輝瑞、莫德那是第二劑反應比較強烈，AZ則是第一劑」。

AZ疫苗開打，陳志金醫師昨日施打完第一劑後，大方在個人臉書《ICU陳志金醫師》分享施打心得，今天稍早他又在臉書分享第二天的身體狀況，「沒什麼不適、精神也很好」，注射部位也沒有紅腫熱痛，壓下去才會有一點點痠痠的感覺，接種後會一直口渴想喝水，「但可能只是心理作用，多喝水是好事。」

貼文曝光後，一名醫護人員則留言表示，昨日施打疫苗後，燒了整個晚上，引來其他人的關注，未料陳志金回應「燒比較有效」，引來其他人好奇問是不是副作用愈大愈有效，陳志金則解釋，AZ是第一劑反應比較強烈，輝瑞及莫德那則是第二劑。

其他人也贊同陳志金的說法表示，「我在新加坡施打輝瑞，第二劑反應真的好強，身體痠痛之外，第二天就發高燒，身邊其他同事則是腋下淋巴結腫起來」、「我們夫妻打嬌生的，我沒事，我老公燒了一天，兩天後才正常點。」

(中時新聞網)