台灣首批AZ阿斯特捷利康疫苗開打後醫護接種意願不如預期，由於疫苗有效期只到6月15日，台中市衛生局長曾梓展證實，若中央開放第二接種順位地方防疫人員接種，他和台中市長盧秀燕將帶頭接種；中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢則建議中央解除醫護人員禁止出國規定，以鼓勵醫護透過接種取得疫苗護照。

首批AZ疫苗效期只到6月15日，中央流行疫情指揮中心統計，開打第一周一共9412人施打，其中台中市分配到5900人劑量，中市17家專責醫院中首波提報有意願接種人數為7450人，第一周只有1281人完成第一劑接種，出現一例不良反應，為30多歲醫師接種後出現局部疼痛合併發燒，幸好第二天就退燒了。

曾梓展坦言，醫護接種意願不高是預期中的，因為先前調查，比較多醫護選擇接種輝瑞及默德納疫苗。但曾梓展也表示，如果中央流行疫情指揮中心開放第二順位中央及地方防疫人員接種，他和市長盧秀燕都願意帶頭接種，以減輕民眾及醫護人員疑慮。

對於第一順位醫護接種意願不高，已完成接種第一劑的王任賢表示，他的觀察發現目前會接種的醫護人員都是想取得疫苗護照，為將來出國做準備，若要加速首批進口疫苗的去化速度，他建議中央流行疫情指揮中心，先解除醫護禁止出國的禁令，可望鼓勵更多醫護人員完成接種進而取得疫苗護照。

(中時 )