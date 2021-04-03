台中市長盧秀燕3日透過臉書宣布，將捐出1個月個人所得，希望協助傷者及傷亡者家屬度過難關。（台中市政府提供）

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）2日在花蓮縣大清水隧道出軌，造成多人傷亡，台中市長盧秀燕接獲消息後，第一時間指示市府相關局處組成跨局處小組展開支援及關懷慰助；3日並透過臉書宣布，將捐出1個月個人所得，希望協助傷者及傷亡者家屬度過難關。

台鐵408車次太魯閣號，昨天在清水隧道發生重大事故，造成50人不幸罹難；台中有3人搭乘這班火車，除不幸殉職33歲的司機員袁淳修是豐原人。民政局吳世瑋3日指出，另有2名女姓乘客分住豐原及大里，傷者是88年次住豐原的鄒姓女大生，腳踝輕微扭傷，已出院回家中休養；另一名設籍大里市的女子，平常都住台北，所幸並未受傷。她們都很感謝市長的關心。

盧秀燕今天在臉書貼文說，昨日台鐵的重大事故，令所有國人哀戚，除了祈願搜救順利、傷者平安外，昨日她得知出意外的列車司機來自台中後，也前往探視司機家屬，慰問擁抱。盧秀燕也分別致電花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴，只要需要協助，台中市全力以赴。

對於台鐵這起重大事故，盧秀燕指出，她將捐出1個月薪資作為善後協助，待中央專戶成立後就捐助；在台灣生活的人，都是一家人。面對傷痛，我們一起陪伴家屬，勇敢走下去，祈願傷者盡早康復，往生者安息。

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(中時 )