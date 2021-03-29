據聞大陸接種新冠疫苗有「接種疫苗半年內禁孕」的接種注意事項，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，活性減毒疫苗的確有可能在人體繁殖並影響母體和胎兒，但是AZ這種沒有什麼繁殖能力的活性減毒疫苗頂多一個月不能懷孕，他說「半年還不能懷孕這時間太長了，從來沒有這種事。」

李秉穎表示，新冠疫苗對懷孕並沒有什麼影響，而且疫苗分成「非活性疫苗」以及「活性減毒疫苗」兩種，「非活性疫苗」對懷孕通常沒有什麼影響，例如流感疫苗就可以接種；「活性減毒疫苗」就會有故率，因為接種的是活的病毒，除非利大於弊，否則不會在懷孕時接種，而AZ疫苗就是屬於活性減毒疫苗，給孕婦施打必須利大於弊，以及在疫情流行地區的醫護就能接種，但若是非流行地區要接種則需要和醫師討論。

至於活性減毒疫苗對母體與胎兒的影響，李秉穎指出，活性減毒疫苗有可能在人體繁殖，若跑到胎兒器官理論上有可能造成胎兒異形的發生，例如活性減毒登革熱疫苗就不會給懷孕者接種，因為有專題報告指出會造成產婦與胎兒較多的不良反應。

李秉穎說，像AZ這種沒有什麼繁殖能力的活性減毒疫苗頂多一個月不能懷孕，「不會說半年還不能懷孕，這時間太長了，從來沒有這種事。」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥補充，AZ疫苗因為是比較新的疫苗，臨床試驗包括對象並不包含懷孕對象，而每個國家規定不一樣，像台灣就沒有將婦女列為優先接種對象，懷孕對象若剛好是高暴露環境風險的醫護人員，可以和醫師討論是否有接種必要。

上次指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說，類似直接照顧病患或採檢單位的高暴露環境風險醫事工作人員，可以暫時轉往其他非高暴露場所，以推遲接種時間。

(中時 )