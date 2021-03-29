2021年3月中旬，13個歐盟國家擔心牛津疫苗和罕見腦血栓之間的關聯性，為了謹慎起見，宣布暫時停止施打該疫苗，瞬間引起台灣民眾的高度關心，因為台灣買進來的疫苗大部分是牛津疫苗。

事件源起在英國，有5人接種了牛津疫苗後，出現了腦靜脈竇血栓（CSVT），年齡在19至59歲之間，找不出任何潛在的原因。在歐洲已經超過2000萬人接種牛津疫苗，也有18例CSVT記錄在案，其中大多數是55歲以下的女性。什麼是CSVT呢？當大腦排出血液的靜脈（硬腦膜靜脈竇）中存在血塊時，就是所謂的腦靜脈竇血栓，症狀從頭痛、視力模糊和昏厥，可以迅速惡化到完全失去對運動的控制力和癲癇發作。根據英國監管機構的說法，CSVT非常罕見，以至於連專家們都甚至不確定它在一般人群中的發作機率有多少。

3月19日歐洲藥品管理局認為，牛津疫苗並沒有增加CSVT的發生機率。依照美國約翰霍普金斯大學的估計，CSVT每年在美國發生率為百萬分之5，以此推算，英國每年就應該會有330名患者得到CSVT，所以在英國根本沒有看到所謂CSVT發生的機率增加。CSVT的危險因子包括：特殊血管疾病、服用含人工雌激素藥品、有凝血問題以及懷孕，當然，頭部重創也可以引發此症。但是，歐盟也承認，在目前也確實無法完全排除，疫苗注射和CSVT之間的關聯性，因此，正在展開額外的調查。

世界衛生組織則認為，注射疫苗的好處遠遠大於所謂血栓的危險性，呼籲大家千萬不能有「疫苗猶豫」，以免造成第三波新冠肺炎流行時，更多民眾的死亡，所以應該踴躍去接種。科學家認為，就算是退一萬步來說，如果牛津疫苗與腦血栓之間的聯繫真的得到了證實，但也會因為這種情況極其罕見（英國的發生機率為220萬分之1），牛津疫苗也不會被下架，取而代之的是，衛生單位會要求告知被注射者可能潛在的副作用，就像對避孕藥（血栓機率為1600分之1）等日常用藥一樣，將其寫在副作用裡面，希望提醒大家注意。這就是台灣疫情指揮中心在3月21日回答記者詢問時所陳述的立場，相當中肯。

表1. 各種特殊事件發生機率比較表

歐盟監管機構透露，他們將著手調查避孕藥和吸煙是否是這起事件背後的幕後巧合。英國公共衛生服務部門說，含有人工合成雌激素的避孕藥丸有「極低風險」的血栓副作用，但每年仍有300萬英國女性毫無問題的持續在服用，不是嗎？避孕藥較為常見的副作用是體重增加，情緒波動和噁心，只有在極少數情況下，血液的稠度會受到影響。

在唐寧街的新聞發布會上，英國副首席醫學官範塔姆教授也指出，您必須同時看待牛津疫苗的好處和壞處，然後再放到天平上比一比，科學研究證明，將得到新冠肺炎和注射牛津疫苗相比，新冠肺炎導致血液凝結的可能性要遠遠大得多，從荷蘭的數據就表明，加護病房中多達30%的患者會出現血凝塊，因此，在理性的權衡利弊得失後，施打牛津疫苗預防新冠肺炎，是正確的。

但持續找出哪些是血塊可能發生的原因，來加以預防也是刻不容緩的，正如台灣疫情指揮中心說，針對有在服用避孕藥或荷爾蒙治療的人，則須與醫生詳細評估後再決定，就是這個目的。

（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）