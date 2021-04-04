紐約洋基摘得2021年例行賽首勝，4日他們新加盟的強投「機器人」克魯伯(Corey Kluber)登板先發，4局失2分但只有1責失，還有5張老K，整體來說有驚無險，加上洋基4位野手有打點進帳，終場5-3擊敗藍鳥。

Kluber's Bronx debut 💪 pic.twitter.com/490tnliZdw — New York Yankees (@Yankees) April 3, 2021

克魯伯一登板就出現危機，藍鳥連揮兩安上壘，但克魯伯以雙殺打和三振化解，獲得觀眾喝采。2局上克魯伯又投出觸身球，接著仍以雙殺和三振收拾。

另一頭則是洋基勒馬修(DJ LeMahieu)在一三壘有跑者時敲出三壘方向滾地，藍鳥三壘手畢吉歐(Cavan Biggio)撿球直傳一壘，這球傳得不差，本來可以殺到勒馬修，但是一壘手小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)卻要劈腿接球，小葛的腳最後一刻離開壘包，被勒馬修安全上壘，洋基攻下第1分。

3局上輪到藍鳥攻佔一三壘，洋基克魯伯投出三振，但捕手桑契斯(Gary Sanchez)還想抓盜壘，直傳二壘卻暴傳，被跑1分回來。結果克魯伯仍以三振結束該局，桑契斯若不傳球根本也不會失分。失誤的桑契斯很不爽，他後來自己轟出1發陽春炮補回這一分。

克魯伯5局上一記失投的沉球被西曼(Marcus Semien)咬中，挨了陽春炮之後退場，西曼對他3次打席都上壘。克魯伯投不滿5局無關勝敗，他撐過了藍鳥兩輪的核心棒次，總教練在他面對第3輪之前將他換下。克魯伯用掉74球，儘管控球方面出現危機，但他都有守下來，「在重要時刻我還是能投進去的。」

(中時新聞網)