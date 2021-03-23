立法院衛環委員會18日處理臨時提案，國民黨與民眾黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團22日在衛環委員會中阻擋調閱小組成立，國民兩黨現場交鋒不斷，火藥味十足。對此，民進黨立委高嘉瑜直言，衛福部部長陳時中應開誠布公，將不便公開資料的難處向在野黨們好好說清楚，她相信若有確實做好溝通，在野黨必能理解、體諒，也不至於鬧到如此。

國民黨、民眾黨立委18日提出臨時提案第9案，盼衛環委員會成立疫苗採購調閱專案小組，發揮監督作用。在民進黨立委出席人數不多下，進入記名表決，雙方打成平手，由主席陳玉珍投下贊成票後通過。但陳時中回應，疫苗採購有保密協定，全世界搶購時，有任何疏漏是不好的，並反問「除了滿足好奇心之外，對防疫有什麼幫助？」並稱沒有必要特別成立調閱專案小組，雖立院有調閱權，就算通過決議，「我們也不希望成真」。

高嘉瑜昨日（22）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，自己上任後有明顯感受到，向公部門調資料常常會調不到資料，過去擔任台北市議員在議會時，調資料真的容易許多，立法院因涉及的層次跟層級比較高，也有很多可能是國家機密，或許他們對於立委的監督是採取比較保守的態度。高指出，疫苗採購的價格遲早水落石出，因為審計部與相關單位也必須查核該預算及細節，屆時若台灣真的買貴了，相關人等也必須出面說明，故現在可能確實正在談判或協議過程中。

高嘉瑜坦言，陳時中已對外公開說明，直接把採購價格公開恐違反保密協議，對後續疫苗採購造成影響，她認為陳應把問題向所有在野黨的立委們好好說清楚，她相信若有確實向在野黨說明難處，應該也會同意待敏感時期過後，再去解密、調閱或探究。

此外，高嘉瑜也表示，衛環委員會已多次無法正常質詢與開會，導致許多重要議題都在打打鬧鬧中錯失，這點非常可惜。高提醒，除了疫苗採購價格，後續的採購同樣值得大家關注，必須透過質詢去持續了解。

(中時新聞網)