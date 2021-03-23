台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，昨日（22）起全台醫護開放接種，行政院院長蘇貞昌昨一早也赴台大打全台第一針，陪同的衛福部部長陳時中一併施打；不過「兩大咖」打疫苗過程卻未同步開放媒體拍攝，雖隨後官方公布了注射畫面，卻仍遭質疑「打假針」。國民黨立委鄭正鈐痛批，蘇、陳兩人行為有違常理、黑幕重重，愈解釋疑點就愈多，「到底是愚民還是在耍白癡？」

鄭正鈐昨日在臉書發表文章「蘇貞昌打第一針不公開，是愚民還是耍白癡？」內文痛批，愈不透明就會愈讓人猜疑，蘇貞昌大肆宣揚帶頭施打「全台第一針」AZ疫苗，但接種過程卻不公開，接種疫苗的畫面後由行政院及指揮中心提供影片及照片，還說「我們不會做假」，這是哪門子的鬼邏輯？

鄭正鈐質疑，這麼喜歡大內宣的蔡政府，接種疫苗的過程居然是關起門來打，完全一反常態，民眾當然會覺得詭異，加上陳時中還說「我們不會做假」，民眾的反應更是難道「此地無銀三百兩」？況且去年流感疫苗陳可以在記者會上公開施打，為什麼蘇貞昌打AZ疫苗卻不公開？為什麼不讓媒體拍攝，而是要由行政院及指揮中心提供影片及照片？

鄭正鈐強調，蘇貞昌與陳時中願意帶頭示範施打疫苗，必須給予肯定；政府官員帶頭施打AZ疫苗目的，就是要建立民眾的信心，但蘇不公開施打過程，不但沒有達到建立信心的效果，反而招致更多的疑雲。蔡政府說疫苗採購是機密不能公開，公開會害台灣買不到疫苗。現在連蘇帶頭打疫苗都不公開，這又是甚麼道理？

不僅如此，鄭正鈐更直言，公開透明、一目瞭然就不會啟人疑竇，愈是隱藏就會讓人覺得黑幕重重，愈是解釋就會發現疑點愈多。蘇貞昌的示範施打疫苗模式，「到底是愚民還是在耍白癡？」

(中時新聞網)