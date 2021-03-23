國民黨在立院成立疫苗採購調閱小組，遭到民進黨大力杯葛、企圖翻案，並質疑恐洩密，22日藍綠陣營更為此在立法院爆發激烈衝突。對此，前衛生署長楊志良忍不住直言，這個疫苗有藏什麼重要機密嗎？他更質疑，是否是因為蔡英文總統無能，所以發布的命令都沒有人執行。

《中視新聞》報導，楊志良表示，這個疫苗有那麼重要的機密嗎？「我搞不懂」，他並指出，10年前H1N1疫情時的資訊所有都是公開的，楊志良痛批，「這些官員通通都應該讓蔡英文總統把他們開除掉，因為他們都沒在聽蔡總統的話，或者蔡英文是無能的政府，她下的命令都沒人理」。

楊志良還指出，川普之前花了100億美金，找了五家疫苗廠商，一家給20億美金，反觀台灣在做什麼？這次進來的11.7萬劑疫苗是買的？還是經由COVAX底下的？花多少錢買的，都搞不清楚。

此外，台灣社會調查諮詢服務公司22日公布一份「新冠肺炎AZ疫苗施打意願民調結果」，結果顯示，若未來一周有機會打AZ疫苗，有24.5％民眾表示有接種意願；不願意施打AZ，但若有其他美國廠品牌，願意接種者的比例略微提到27.4％。同時，該民調也顯示，若蔡英文和衛福部長陳時中施打AZ疫苗，民眾接種意願分別提高到44.2％、43.6％；而行政院長蘇貞昌若施打AZ疫苗，民眾接種意願則是39.1％。

僅25%願意打AZ.比陸苗低! 楊志良怒轟小英無能

(中時新聞網)