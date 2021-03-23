陳時中參加2021世界結核日活動。(圖鄭郁蓁攝影)

陳時中參加2021世界結核日活動。(圖鄭郁蓁攝影)

衛福部長陳時中昨天與行政院長蘇貞昌一起接種「全台第一劑」ＡＺ疫苗，今天他受訪表示，自己昨晚開始有輕微發燒，且肌肉緊繃，不過他強調，打疫苗就是平常心，「不會怕的啦」。

台灣昨天首日接種英國牛津大學和阿斯特捷利康合作開發的AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心今天公布第一天開打數量，共有1578名醫護完成第一劑接種。

對於接種數量是否太慢？陳時中今天出席20221世界結核病日活動時表示，「可以在快一點」，但他說，一開始總是會比較慢，程序安排都會比較慢，但據他了解醫院都很節省的用，原本一瓶十人份的劑量，許多都用超過10劑，平均一瓶都用了10.45劑。

陳時中也自曝，昨天接種後晚上回家，手臂肌肉開始緊繃不太舒服，晚上十點左右開始稍微發燒，37.1度，到了凌晨12點多溫度拿37.4度， 不過今天早上起來就降到36.4度了。

陳時中說， 打疫苗多多少少身體都會有反應，只是輕微發燒，不會怕怕的啦，強調，打疫苗就是平常心，越廣泛使用，對周遭也好，對社會也好。

(中時 )