中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1024)，為本國籍30多歲男性，去(2020)年12月中旬至菲律賓工作，今(2021)年3月12日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至住處居家檢疫。

指揮中心表示，個案居家檢疫期間，於3月25日出現嗅味覺異常情形，3月26日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值26.6，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案發病前2日為居家檢疫期，未與他人接觸，就醫及採檢時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計187,777例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含186,229例排除)，其中1,023例確診，分別為907例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、34人住院隔離中。

(中時 )