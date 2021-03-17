AZ疫苗身陷血栓疑慮風波，遭許多國家暫緩施打，歐盟藥品管理局昨（16）日敦促各國持續施打疫苗，同一日義大利官員形容歐洲主要國家相繼緩打是「出於政治動機的錯誤」，英媒也點出歐盟國家一窩蜂暫停施打AZ疫苗不只是根據科學事實考量，背後還有另外三大盤算。

歐盟藥品管理局（EMA）16日重申施打AZ疫苗的好處大於風險。

英國廣播公司（BBC）報導，針對挪威、丹麥等國爆出民眾施打AZ疫苗後出現血栓等「高度不尋常」症狀，歐盟藥品管理局（EMA）的專家團隊已經展開調查，預計18日公布調查結果。不過歐盟藥品管理局昨日率先召開記者會重申仍然堅信AZ帶來的好處大於風險，歐盟藥品管理局執行主任庫克（Emer Cooke）指出，血栓問題在一般大眾身上也很常見，並且重申沒有跡象顯示疫苗誘發血栓症狀。

在歐盟藥品管理局的記者會後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）發布聯合聲明指出歐盟藥品管理局的說法「振奮人心」。

根據法國國際廣播電台（RFI）報導，同日義大利藥物局（AIFA）局長馬格里尼（Nicola Magrini）接受義大利《共和報》（La Repubblica）專訪時指出，他相信3個歐洲國家跟進暫緩施打AZ疫苗是「出於政治動機的錯誤」，「我們暫停疫苗接種是因為好幾個歐洲國家決定暫停接種，特別是德國和法國，他們想暫停並且做一些檢查，這是政治選擇。」

儘管義大利境內發生8起和AZ疫苗可能相關的死亡案例及4起嚴重副作用案例，他仍強調AZ疫苗很安全，待疑慮解除，義大利將重新開始讓民眾接種疫苗。

另外根據英國《衛報》（The Guardian）分析，儘管世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局不斷重申沒有證據顯示血栓問題和疫苗有關，德、法、義、西班牙、荷蘭等主要歐洲國家仍跟進緩打疫苗，除了科學證據外，各國政府其實還有至少3項額外考量。

其中一個考量是，沒有人敢保證不會出現非常罕見的副作用。以流感疫苗為例，一項研究發現，平均每5.5萬劑疫苗中，就有一名兒童因流感疫苗Pandemrix出現猝睡症（Narcolepsy）。

各國政府也必須考量大眾對疫苗的信心。尤其法國民眾長久以來對製藥公司有深深的不信任感，法國政府曾經購買數百萬劑疫苗，民眾卻拒絕施打，法國兒童的麻疹、流行性腮腺炎（mumps）的接種率也偏低。

歐洲政府也可能因為AZ疫苗的供貨問題暫停施打，英國的AZ疫苗庫存充足，但是在歐洲卻非常不足，尤其阿斯特捷利康才又爆出第2季減供歐盟5成疫苗的消息，《衛報》指出，反正如果沒有大量貨源，對歐洲來說，暫停施打相對容易。

(中時新聞網)