行政院院長蘇貞昌22日赴台大施打全台第一劑AZ疫苗，陪同的衛福部長陳時中一併施打，但打疫苗過程卻未同步開放媒體拍攝，雖隨後官方公布了注射畫面，但仍遭質疑「打假針」。《中天新聞》派出記者進行街頭民調，不少民眾認為施打畫面應直播公開，否則真打假打誰知道？

《中天新聞》22日派出記者在台北車站進行街頭民調，並詢問民眾認為蘇貞昌和陳時中施打AZ疫苗的畫面是否應該直播公開，並列出5個選項讓民眾選擇：

選項1，「要啊！真打假打誰知道」

選項2，「不用！他是老大說了算」

選項3，「哈哈！打個疫苗比國家機密還神秘」

選項4，「沒差！管他公開不公開反正我不打」

選項5，「等等！要打又不准媒體拍是在哈囉」

結果顯示，一共有19人參與投票，其中，最多人選擇選項1，選項1獲得8票，選項2獲得2票，選項3獲得4票，選項4獲得2票，選項5獲得3票。

一名大哥表示，「當然要公開啊，不然我們怎麼知道他是打真的還打假的？」有一名阿伯則說，「公開大家才相信你有去打，你不公開人家以為你沒去打？」一名大姐更選擇「要啊，真打假打誰知道」這個選項，並直言，「誰知道他打的是不是疫苗？也有可能是營養劑之類的，我不知道」，還有一位小姐則指出，「要讓大家知道他有打那所以就可以直播啊」。

蘇貞昌帶頭打疫苗 民眾:全世界打疫苗都公開

(中時新聞網)