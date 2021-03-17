帛琉總統惠恕仁將於3月28日訪臺，總統府今天表示，蔡總統預計3月30日接見惠恕仁並設宴接待，期盼兩國逐步恢復正常往來與交流，重振兩國觀光產業，進一步深化臺帛邦誼。此行是惠恕仁上任後第一次出訪，也是自全球受疫情影響後首次友邦元首訪臺，不僅展現臺帛深厚邦誼，也充分展現臺帛跨國合作的成功防疫模式。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統代表我國政府與國民，誠摯歡迎惠恕仁總統來訪，也樂見「臺帛安全旅行圈」（即旅遊泡泡）的啟動。

他說，在全球疫情衝擊下，我國太平洋的友邦帛琉迄今仍維持「零確診」的出色成績，與臺灣共同被視為世界上最安全的國家之一。而惠恕仁總統於上任前，即積極推動「臺帛旅遊泡泡」，今年一月，蔡總統派任外交部吳釗燮部長為特使，率團出席惠恕仁總統的就職典禮，我國即是唯一受邀的外國政府，顯見惠恕仁總統對臺帛邦誼之重視。

張惇涵表示，後續經過我國中央流行疫情指揮中心、外交部等相關部會與帛方積極、密切、縝密的協商後，以「兼顧防疫、有效管控、適度開放」為原則，「臺帛旅遊泡泡」正式啟動。蔡總統感謝參與規劃的兩國人員共同合作，並期盼兩國逐步恢復正常往來與交流，重振兩國觀光產業，進一步深化臺帛邦誼。

我國與帛琉自1999年建交，迄今已邁入第22年，臺灣和帛琉邦誼深厚，雙方在基礎建設、農業技術、醫療、潔淨能源和教育等領域合作密切，也互為忠實摯友。在防疫期間，臺灣也協助帛琉抗疫，無論是捐贈口罩等防疫物資及檢測設備，抑或同意轉診包機來臺，而臺灣派駐在帛琉的醫療團隊，也協助當地的防疫工作。

因此，他說，「臺帛旅遊泡泡」的啟動，不僅再次向國際社會展現臺灣防疫成就，也展現跨國合作的成功防疫模式。

張惇涵指出，惠恕仁預計於3月28日訪臺，初步規劃除將宣傳帛琉觀光、參訪我國重要設施外，蔡總統預計也將於3月30日接見惠恕仁總統並設宴接待，期盼我國和帛琉的關係在既有的緊密基礎上持續深化。同時，也期盼大家能夠依照中央流行疫情指揮中心「臺帛旅遊泡泡」的「防疫5大原則」指引，在兼顧防疫安全下，振興兩國旅遊及經濟活動。

(中時 )