「第2屆亞洲華人之光」選拔今在新北市府登場，共有7人獲獎；其中牧師劉民和過去吸毒沉淪10年，加入黑社會逞凶鬥狠，後來受到香港晨曦會陳保羅牧師的感召和協助下，脫離毒海，1984年來台成立台灣晨曦會，迄今協助1000位個案戒毒成功；新北市社會局長張錦麗表示，這不僅是華人之光，也是新北之光。

由中華亞太關懷交流協會舉辦的「第2屆亞洲華人之光」選拔，共有7人獲獎，包括來台36年幫助1000位個案戒毒成功的牧師劉民和、國際輪標舞亞洲第1名的任文倩、單親媽媽卻勵志的黃湞珺、第1對連體嬰分割成功的張忠義、收容上千隻流浪犬的蔡忠哲、帶領獅友從事公益的鍾炳耀和關懷原民孩子的賴月惠等7人。

「母親為我禱告10年，我卻沉淪無法自拔！」劉民和分享道，他在香港曾經吸毒沉淪10年，加入黑社會逞凶鬥狠，母親為他禱告10年，但因染上毒癮無法自拔，後來受到香港晨曦會陳保羅牧師的感召和協助，終於脫離毒海，1984年來台成立台灣晨曦會，迄今36年，共協助6000位個案戒毒，其中有1000人戒毒成功，「一人吸毒、全家遭殃；一人戒毒成功，全家平安，社會祥和。」

另位獲獎者任文倩，先天罹患小兒麻痺，頸椎以下需仰賴螺絲釘鎖上鋼條以支撐身體，但她從未放棄，以輪椅載歌載舞，足跡踏遍監獄、軍旅、學校及安養院，激勵同樣面臨困境的人；為了鍛鍊輪標舞，她將下半身綁在輪椅上練習，拄著拐杖在跑步機行走，舉啞鈴鍛鍊雙臂，種種努力讓她成功奪下荷蘭舉辦的「IPC世界輪椅錦標賽」第5名佳績，成為台灣之光。

中華亞太關懷交流協會理事長李振麟表示，舉辦亞洲華人之光選拔，主要是要發掘社會上默默為弱勢者奔波付出的無名英雄，期待透過表揚，帶動社會善的力量和循環，第2屆頒獎典禮預定於4月10日，在新莊典華會館舉行，今天先公布7位獲獎者名單及感人事蹟。

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(中時 )