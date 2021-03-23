財政部近期針對房東查核所得稅，嚴查包租公逃漏稅。財長蘇建榮23日在院會備詢時指出，根據2019年所得稅申報資料顯示，有申報租賃所得的有63萬戶，租賃所得總額共1,194億元，財政部從2020年就進行專案查核，目前已實施三個月，成效尚未出來。

另外，為了加強租屋市場透明化，蘇建榮強調，將和內政部推動租屋市場的實價登錄，透過公正制度，公開資訊。

行政院長蘇貞昌與內閣23日赴立院進行施政總質詢。民眾黨立委蔡壁如關切居住正義，政院雖提出「房地合一稅2.0」版本，但擱置囤房稅，有違蔡英文的「房市三箭」政策。

囤房稅方面，財政部盼交由地方政府主責，我國囤房稅為針對持有多屋者課較重的房屋稅，計算方式為房屋評定現值(稅基)乘以房屋稅率。

房屋評定現值涵蓋房屋標準單價與路段率、折舊率等，依房屋稅條例規定，房屋標準單價每三年應重新檢討評定。然而，我國彰化縣、金門縣近37年未曾調整房屋標準單價，嘉義縣、嘉義市近37年調漲幅度也未達五成，與我國自1984年以來實際房價漲幅至少一倍的情況明顯不符。

另外，房屋稅條例規定，地方政府可依照自身需求訂定房屋稅率，自住屋為1.2％，但非自住屋可設定為1.5％～3.6％，等於地方政府現在就可做囤房稅政策，若有必要，還可依照地方稅法通則將房屋稅率天花板提高三成至4.68％。

(工商 )