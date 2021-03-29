美國要向全世界的Youtuber收稅，而國內財政部與國稅局也盯上網紅繳稅，財政部官員表示，國內的國稅局也一直都有關注網紅繳稅的問題。

根據Google公告，最快今年6月起會從Youtuber來自美國境內的觀眾收益和美國稅金，若未在5月31日年未提供稅務資訊，谷歌可能依規定從全球總收益預扣24％。

立法院財政委員會今日審查所得稅法修正草案，也就是房地合一2.0，賴士葆質詢時問及網紅課稅的問題。

財政部官員表示，如果該網紅有海外所得如果超過100萬元，就應該在國內申報最低稅負制，如果在美國有繳稅，可以抵最低稅負的稅；但是如果未要申報最低稅負的話，恐怕就無法抵稅。

但是Youtuber國內有所得或有營業的話也要繳交相關的稅，財政部官員表示，國稅局確實有去查Youtuber繳稅的情形，像是透過平台等方式可以了解。

另外，網紅「星光奈奈」在臉書上表示，「美國要向全世界Youtuber收稅了 ，台灣要繳30％，而中國大陸跟美國關係不錯，不用繳或低於10％，對於努力在經營美國市場的台灣Youtuber在獲利部分台灣政府要抽一手 ，美國又要抽一手。進口豬肉牛肉都吃了！何時會有台美貿易或租稅協定阿？」

賴士葆也關心，台美的租稅協定有沒有在談？避免雙重課稅的問題。財政部長蘇建榮表示，有在「適當的時間」向美國提出，但是因為目前美國新政府才剛上任，未來還會持續努力。

(中時 )