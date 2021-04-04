台東縣政府辦理「來去駐台東」網紅徵選計畫，與網紅「心享事宸_韓德凱文森」訂於2日至13日至台東進駐，約定2日中午於台東火車站見面，當天上午多次嘗試與其聯絡，卻無法取得聯繫，目前已與家屬取得聯繫，仍在等待消息，縣府表示持續關注並且全力提供協助。
縣府4日傍晚發新聞稿說明，縣府財經處與該網紅約定於2日中午在台東火車站見面，當天上午多次嘗試與該網紅聯絡，卻無法聯繫上，接待人員於火車站等候近2小時亦無所獲。目前已向網紅家屬取得聯繫，仍在等待消息，會持續關注相關訊息並且全力提供協助。
據了解，「心享事宸_韓德凱文森」網紅訂於2日至13日至台東進駐，預計配合台東縣政府財經處推廣地方創生、台東探索館策館競賽等活動。
此外，「來去駐台東」網紅徵選計畫，是由縣府提供往返交通費補助、住宿、交通工具及每組網紅每日2000元工作費，與縣府合作進行活動行銷、宣傳台東重點政策，且合作期間皆投保旅遊綜合保險。
(中時 )
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