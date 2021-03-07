有關媒體「憲兵訓練中心過度修剪營區樹木」遭新北市依樹保條例重罰25萬元一事，憲兵指揮部晚上表示，憲兵訓練中心於109年2月接獲營區周邊里長反映，營區樹木過長恐影響行人用路安全、汛期造成圍牆倒塌及鄰近變電箱肇生斷電等危安因素，經中心全面檢視，於同年3月至8月間實施修剪；復於109年8月間因民眾檢舉樹木修剪範圍過大，新北市政府即派員現勘，並依新北市「樹木保護自治條例」於10月間核予罰鍰3000元。

憲指部指出，憲訓中心自109年8月經市府主管機關通知後，即未再修剪營區樹木，並重新規劃營區種植黑松等樹種，兼顧營區景觀及環境保護；有關媒體報導「新北市政府景觀處開罰25萬」乙情，將依相關行政程序，持續向市府澄復說明。

憲指部表示，針對憲訓中心未熟稔地方政府相關法令，將援引案例，教育所屬爾後確遵相關法令執行，落實環境保護，維護林木資源。

(中時 )