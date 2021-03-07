宜蘭縣一名男童傳出遭保母夫妻檔虐待、陷入昏迷，男童送往醫院救治中，經院方通報後警方前往了解，6日晚間檢方認為保母夫妻涉案，向宜蘭地方法院聲請羈押。

這名年僅5歲的男童，1個月前委由宜蘭縣某鄉鎮的保母照顧，前天深夜男童卻送往醫院急救，因男童瘀青遍及全身，院方懷疑遭到虐待通報。男童的保母許姓夫妻檔經警方偵訊後移送檢方，檢方向法院聲請羈押，男童經手術後仍在醫院觀察中。

(中時 )