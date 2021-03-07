宜蘭傳虐童案 保母夫妻檔遭聲押 07:122021/03/07 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣傳出男童遭保母夫妻檔虐待案，檢方向法院聲請羈押。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣一名男童傳出遭保母夫妻檔虐待、陷入昏迷，男童送往醫院救治中，經院方通報後警方前往了解，6日晚間檢方認為保母夫妻涉案，向宜蘭地方法院聲請羈押。 這名年僅5歲的男童，1個月前委由宜蘭縣某鄉鎮的保母照顧，前天深夜男童卻送往醫院急救，因男童瘀青遍及全身，院方懷疑遭到虐待通報。男童的保母許姓夫妻檔經警方偵訊後移送檢方，檢方向法院聲請羈押，男童經手術後仍在醫院觀察中。 江宏傑慶生岳母網友呼勝券在握 陳吉仲存款82萬 蘇震清股票逾億 (中時 ) #男童 #保母 #夫妻檔 #宜蘭縣 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與理髮店長口角潑漆洩憤 警循線逮獲同學檔犯嫌 16:142021/03/06 社會 兩人世界太甜蜜 許書豪Amy暫緩做人 04:102021/03/07 娛樂新聞 12天牛變熊 晶圓二哥狂殺 專家爆這3檔也危險了 00:032021/03/06 財經 許書豪重現求婚老婆：不能哭 400賓客星友獻祝福 20:512021/03/06 娛樂 福原愛撇不倫 江宏傑愛不變 04:102021/03/05 娛樂新聞 夫妻吵架男攜子外出欲尋短 通霄警火速尋獲阻憾事 17:242021/03/06 社會 少女睡夢中被強盜偷摸 驚醒再遭掐脖 色男下場慘了 15:372021/03/06 社會 台南狼師案遭懲處主任自稱吹哨者卻成代罪羔羊 教育局駁斥 17:322021/03/05 社會 14檔弱中透強 外資逆勢買 04:102021/03/06 證券．權證 微軟電郵軟體遭駭 傳災情擴及2萬美國組織 11:142021/03/06 國際 16檔股市主旋律 上位 04:102021/03/07 財經要聞 社會熱門新聞 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 南投國道「橋聳雲天」景點傳意外 男子從70公尺高處墜落砸地身亡 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 嘉義大學籃球場突見紅黃「太極花」 真相曝光閃瞎眾人 - 社會 陸媳婦一天洗5次澡 婆婆破門見震驚一幕怒罵兒：畜生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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