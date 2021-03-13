檢察官對等候多時的媒 體表示，「目前相關偵查進度，由本署統一發言」，未多做回應。（盧金足攝）

一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場，透過院方表示，「心情複雜」 。（盧金足攝）

檢察官將在18日進行解剖，針對是否有第三外力介入，或生前遭餵藥，進一步釐清死因。（盧金足攝）

台中市12日發生一起失業夫殺妻後再輕生的雙屍命案，檢警追查發現，陳男殺妻後，將屍體對折塞進行李箱，載屍300公里才棄屍望高寮草叢。檢察官13日上午會同法醫進行相驗，並向家屬製作筆錄，因殺妻嫌疑人陳姓丈夫已死亡，檢察官將在18日進行解剖，針對是否有第三外力介入，或生前遭餵藥，進一步釐清死因，一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場神情哀悽。

檢察官上午到台中榮總懷遠廳對雙屍命案的家屬作筆錄，仔細詢問相關細節，直到中午才結束，時間長達2小時，檢察官對等候多時的媒體表示，「目前相關偵查進度，由本署統一發言」，未多做回應。

檢警追查這起雙屍命案，殺害妻子的陳男，於10日凌晨3時許，將妻子裝進行李箱，拖著行李箱出門，塞進車子後車廂，載往新北市後又開回都會公園，伴屍300公里再載到望高寮棄屍。而陳男在家中與車內都留有紙條，除了提及「感情不睦」等內容，還有寫著銀行金融帳戶等資料，還交代兒子，他要用樹葬方式入土為安。

經調查發現，這對陳姓夫妻都有精神情緒的困擾，10日晚上，在工業區當作業員的帶陳妻下班回家，與陳姓丈夫又發生口角，陳男對妻子痛下毒手。

檢警在望高寮草叢發現一只暗藍色的行李箱，陳男將妻子殺害後，將屍體強力對折塞進外觀為尼龍布材質的行李箱，最後載至望高寮比人高的草叢棄屍。

陳姓夫妻住的屬集合住宅，附近鄰居說，陳家由妻子在工廠上班賺錢維持生計，他們的獨子遠在台南工作，平時不住家中，但有時會聽到夫妻爭執聲，不料發生這起悲劇。

一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場，透過院方表示，「心情複雜」，檢察官替陳姓死者兒子做兩個小時的筆錄，針對是否有第三外力介入，或生前遭餵藥，還要進一步釐清死因，預訂下周四進行解剖。

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(中時 )