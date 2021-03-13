望高寮雙屍案今相驗 兒子哀傷痛失父母 10:192021/03/13 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南屯區望高寮發生夫殺妻後輕生悲劇，檢察官今天上午相驗。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場，神情哀戚（盧金足攝） 警方鑑識人員到場，協助檢察官進一步釐清死因。（盧金足攝） 台中市南屯區望高寮發生夫殺妻後輕生悲劇，檢察官今天上午相驗。（盧金足攝） 台中地檢署檢察官、法醫13日上午十時到台中榮總懐遠廳相驗。（盧金足攝） 台中市南屯區望高寮發生夫殺妻後輕生悲劇，台中地檢署檢察官、法醫13日上午十時到台中榮總懐遠廳相驗，進一步釐清死因。一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場，神情哀戚，透過院方表示，「心情複雜」，不受訪。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 台中望高寮雙屍案 疑無業夫殺妻藏行李箱棄屍後輕生 怪異 台中男殺妻運屍330km 直奔台北再返望高寮棄屍後輕生 (中時 ) #台中 #望高寮 #相驗 #兒子 #到場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場達人－智耕創新執行長 推廣低鉀蔬菜 黃明發造福腎友 04:102021/03/13 產業特刊 英國王室陷種族爭議風暴 白金漢宮百年來聲譽危機 04:102021/03/13 焦點要聞 壽險公會喊冤 四不駁炒房說 04:102021/03/13 財經要聞 雙桶屍案主嫌 無悔意求處死刑 04:102021/03/12 社會新聞 失業男殺妻 拖箱屍入林輕生 04:102021/03/13 社會新聞 減緩惡化 中火等3電廠緊急降載 04:102021/03/13 生活新聞 光電廠落實友善生態 與石虎共存 04:102021/03/13 地方新聞 三引擎發威 揚智今年營運 拚增兩位數 04:102021/03/13 證券．權證 台南佳里民宅竄火噬2命 牆塌壓傷消防員 04:102021/03/13 社會新聞 彰縣農會理事長 18鄉鎮換人當 04:102021/03/13 地方新聞 詭異巧合曝光 台中4個月連爆2起殺妻案 關鍵都在監視器 09:482021/03/13 社會 社會熱門新聞 1年走2位親人 台中梧棲街頭明晚「祭空棺」生人請迴避 - 社會 莽男駕奧迪狂撞文山一分局 17輛警用汽機車遭撞毀動機不明 - 社會 發現漏洞猛刷6300萬 烤雞王分10年還 花旗銀行：太久 - 社會 詭異巧合曝光 台中4個月連爆2起殺妻案 關鍵都在監視器 - 社會 開百萬奧迪撞警局 駕駛疑不滿警調解不公報復洩憤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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