一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場，神情哀戚（盧金足攝）

警方鑑識人員到場，協助檢察官進一步釐清死因。（盧金足攝）

台中市南屯區望高寮發生夫殺妻後輕生悲劇，檢察官今天上午相驗。（盧金足攝）

台中地檢署檢察官、法醫13日上午十時到台中榮總懐遠廳相驗。（盧金足攝）

台中市南屯區望高寮發生夫殺妻後輕生悲劇，台中地檢署檢察官、法醫13日上午十時到台中榮總懐遠廳相驗，進一步釐清死因。一夕之間痛失雙親的陳姓兒子，一早與親友到場，神情哀戚，透過院方表示，「心情複雜」，不受訪。

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