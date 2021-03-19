曾麗燕胞妹曾麗鴻（右）遭檢方聲押。（袁庭堯攝）

曾麗燕兒子（左）前來辦保。（袁庭堯攝）

法警清點200萬元現金。（袁庭堯攝）

高市議長曾麗燕與胞妹曾麗鴻、胞弟曾華富深陷助理費詐領疑雲，19日凌晨訊後，檢方認定曾麗燕及曾麗鴻涉嫌貪污治罪條例及刑法偽造文書罪，諭令曾麗燕以200萬元交保候傳，曾麗鴻供詞避重就輕，檢方擔心有串滅證之虞，向地院聲請羈押。

曾麗燕在律師、兒子出面協助下清點交保金，兒子與法警完成現金點交手續時，一度低頭啜泣。曾麗燕則透過議會公關表示，整日接受偵訊後相當疲累，不便對外說明案情。

曾麗燕18日晚間遭調查局人員移送至高雄地檢署複訊時，同黨議員僅曾俊傑到場關切，老公林宏宗也低調現身在旁。曾麗燕本人走下調查局車輛時，面露憔悴，在男性友人保護下突破媒體包圍、緩步入地檢署接受複訊。

此案檢調一共傳喚曾麗燕、曾麗鴻、曾華富及助理等被告共9人、證人5人到案說明。據了解，曾麗鴻長期經手曾麗燕的助理費使用，涉嫌挪用至非市議員相關事務上。曾華富則擔任助理職，涉案程度較輕，訊後以10萬元交保候傳。

外傳民進黨有心人士想藉此事件轉移高雄近來治安不佳的焦點，也有人提出陰謀論，指去年議長補選，議會國民黨團內部矛盾加劇，「自己人」在背後補刀。

曾麗燕現年68歲，擁有4屆市議員資歷，去年前議長許崑源墜樓身亡後，透過議會改選當選議長，為人親和，有「阿姑」的稱號，與過世的前議長許崑源的霸氣不同，常被形容「有求必應」。曾麗燕也是繼康裕成後、高市第2位女性議長，沒想到就職才7個多月，就爆發助理費風波。

法界人士認為，不論透過人頭申報或賺取差額，若將費用挪為己用，就是貪污，遭判刑將會被褫奪公權。但若差額用在選民服務等其他事務開銷，則為偽造文書，認定上還是要依法官判定。

(中時 )