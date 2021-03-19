彰化特有的民間除煞儀式「送肉粽」首次出現在台中市大肚區，據了解，近幾日有不少在地居民於住家附近看到喪家貼出的「粉色公告」，提醒中沙路居民今（19日）晚間9至12時請勿出門，特別是屬猴42歲、屬馬56歲者，生人均迴避。

據了解，亡者為一名30餘歲的獨居男子，家人在清理住處時，意外於一樓中發現男子自縊，並未留下遺書，但為了安定附近住戶的心情，遂決定請來專業團隊，辦理大規模的送煞儀式。

公告指出，路線將自19日晚間9時至12時，從大肚區中沙路的喪家出發，在該區繞行，並一路以貨車載運方式送肉粽前往彰化縣溪出海口，屬猴42歲、屬馬56歲者特別須避開以免犯沖，懇請生人迴避。據葬儀社人員指出，因台中大甲與梧棲居民對於送肉粽儀式有顧忌，經過溝通後，才選擇送往彰化的海邊。

此外，儀式將於同日下午時，先行前往12日於望高寮輕生的樹下作法，收集樹枝，一同送煞，盼亡魂能安息，並安定附近居民人心。

「送肉粽」又名送煞或喫麵線，是一種台灣民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的黑話，意指上吊。民間認為，吊頸自殺的死者怨氣最重，只要有人上吊枉死，會再找人當交替，以求自己的超渡轉世。送肉粽儀式通常先進行「跳鍾馗」除煞，再將亡者自縊的繩索到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

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(中時新聞網)