元大人壽近期熱賣的「存股概念」投資型保單，三天就賣145億元，不只驚爆壽險同業，也被金管會盯上。保險局副局長王麗惠25日表示，元大這張保單是「備查制」，4月13日才需備查送件，保險局會針對公司有沒有考慮「集中度風險與銷售誤導保戶情形」進行了解。

王麗惠指出，元大人壽此次推出四張投資型保單主要連結台股，是採「備查制」，依規定上市銷售後15個工作日內要送備查，商品在3月22日開賣，因此4月13日元大人壽需將相關保單契約與銷售狀況、風險送保險局備查。

王麗惠指出，雖然投資型保單的風險是由保戶自行承擔，但是各壽險公司銷售商品前要考慮自身的「風險胃納量」，在商品風險說明書要納入相關規畫與符合作業準則，同時也要看客戶風險屬性是否符合商品性質，且進件時公司還是要進行核保動作，保險局會等元大人壽4月13日送備查後，會持續性了解。若有涉及銷售誤導投資人的違規疏失狀況，會進行處理。

元大人壽這次「存股概念」投資型保單3天熱銷145億元，相較過去中小型壽險公司動員合作的銀行通路一個月左右一張投資型才銷售70到90億元，可說是爆量，因此震驚市場。據了解，除了和市場低利資金過於氾濫，以及台股最近下跌投資人進場意願提高有關之外，元大金控全力動員證券通路也是重要關鍵，目前這張保單的銷售有七成來自證券通路、三成來自銀行通路。

(工商 )