六大壽險手中的股票及基金等未實現獲利還有近2,700億元。據大型壽險公司財報揭露，2020年若及早布局台積電者「賺最多」，如國泰人壽揭露其有近8.7萬張台積電，依去年底市價估計，光台積電就讓國壽有逾199億元的增值利益，南山人壽亦有逾6.6萬張台積電，增值利益137億多元，中國人壽有4.4萬多張，增值利益64億多元。

先前大量布局電信三雄，作為其股息主要來源的新光人壽亦揭露，到2020年底投資中華電信、台灣大、遠傳的成本共達1,182億元，但以去年底收盤價計算，未實現跌價損失達71.55億元，成為新壽淨值的「負擔」。

六大壽險公司投資國內外股票市值到去年底逾新台幣2.24兆元，若以覆蓋法加上公允價值經其他損益（OCI）部分的股票未實現利益來看，應是國壽去年底有893億元為最高，其次是富邦人壽的761億元左右，南山人壽則有483億元，其餘公司都未達百億元。

但若僅看覆蓋法項下的國內外股票，即可靈活進出的股票，則以富壽的未實現利益896億元最高。

一般而言，壽險公司主要將可靈活進出的債券、中長期領股息的股票，放在OCI部位，到去年底，以富邦人壽有近1,095億元的未實現利益為最高，2020年富壽實現OCI獲利已有564億元，今年這部分仍在持續增值中。

國壽去年實現OCI資本利得達761億元，去年底OCI項下仍有1,021億元的未實現利益，暫時排名第二。

兩大壽險2020年稅後獲利以富邦人壽以610億元（非合併）拿下全年獲利王，國壽則以525億元排名第二；但富壽去年有實現OCI項下71億元的有價證券虧損，未進入損益表，直接成為可分配盈餘的減項，所以去年全年的可分配盈餘，富邦人壽是543億元，國壽是526億元，兩強相距極些微。

(工商 )