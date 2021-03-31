大洋-KY(5907)公告2020年度財報，因新冠肺炎疫情影響，全年合併營收47.91億元年減27.87％，大洋-KY指出，去年Q4單季稅後淨利達1.89億元，扣除前三季虧損3.11億元後，全年虧損1.22億元，EPS為-0.62元。

受疫情影響，大洋15家門店按政府要求至2020年1月底前全部暫停營業，其中武漢三家門店更停業長達67天，直至3月底才陸續恢復營業，以致前三季合併營收31.48億元，僅為去年同期67％，前三季累計虧損更達到3.11億元，所幸2020年Q4景氣回溫單季合併營收16.43億元已恢復至前一年同期85.6％。

後疫情時代，大洋重新調整賣場動線，引入更多的聚客業態與品牌，包括國際一線化妝品及精品，如精品品牌LV在福州二店的回歸，及福州一店、衡陽店及十堰店引進海底撈，有效提升客流。

線上方面展開無界零售業務，包括APP線上業務，並積極進行微商城銷售，通過時下年輕族群最喜歡的抖音、快手等直播帶貨銷售，目前集團整體線上銷售占比已超過總業績10％。今年1-2月合併營收較去年同期增長48.69％，雖僅及2019年同期的八成，但對今年營運狀況仍持續審慎樂觀。

(工商 )