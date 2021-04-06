（今年散裝船運市場大好，慧洋董事長藍俊昇表示自己從來沒有這麼輕鬆過。圖／張佩芬）

慧洋-KY（2637）6日傍晚公告今年3月營收13.71億元，創歷史新高，營業利益為4.98億元，營益率亦大幅躍升至36％，2012年以來首次突破30％大關，自結單月稅前盈餘為5.25億元，每股稅前盈餘0.7元，累計首季營收35.38億元，自結單季稅前盈餘為8.96億元，每股稅前盈餘1.2元，單季獲利超越2020全年，迎來散裝船運市場最旺淡季。

慧洋指出，散裝航運業自去年下半年已明顯復甦，2021受惠全球經濟活動重啟，海上運輸需求暢旺，帶動波羅的海乾散貨指數（BDI）持續走揚，三種中小型船舶的日租金均價持續在2萬美元以上，為10年新高，全年營運看旺。

展望2021，慧洋樂觀預期全球市況好轉、需求回補，而在整體航運市況熱絡下，二手船舶價格亦上漲，慧洋將伺機處分船舶以挹注現金流、改善財務結構，提升集團營運效率。

散裝船運迎來最旺淡季，主要要受惠全球經濟活動重啟，各國原物料採購持續升溫，再加上近年來中小型船舶新造船訂單逐年遞減，使得航運市場需求暢旺，帶動運價持續走揚。

慧洋亦於日前法說會上公布最新年度預估換約漲幅高達32.17％，近期換約亦見租家有意願拉長合約期間，顯示市場信心充足，公司樂觀換約後帶來的效益；而在整體航運市況熱絡下，二手船舶價格亦上漲，慧洋目前旗下擁有137艘船舶，今年將伺機處分船舶以挹注現金流、改善財務結構，提升集團營運效率。

此外，隨著環保意識逐年提升，海上環保法規亦持續拉高標準，根據國際海事組織（IMO）公告，預計將於2023年1月份起實施現有船舶效能指數（Energy Efficiency Existing Ship Index，縮寫：EEXI）及營運碳強度指標（Carbon Intensity Indicator，縮寫：CII）兩大標準，預估市場上80％的船舶將會受到影響，而慧洋擁有業界最高比例之節能船舶，將使集團更具競爭力。

展望2021，從全球供需狀況與運價指數、日租金價來看，慧洋樂觀今年全年散裝航運將持續暢旺，而各國疫苗施打已陸續啟動，境管解封有望，運輸需求可望進一步回升，迎接散裝航運榮景。

(工商 )