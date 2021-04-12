遠傳電信（4904）12日公布3月自結營利概況。3月份遠傳合併總營收65.77億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.12億元與6.37億元。3月份單月每股盈餘（EPS）為0.20元。

累計至今年3月，遠傳合併總營收為208.36億元，累計合併EBITDA與稅後淨利67.99億元與18.11億元；自結每股盈餘（EPS）為0.56元。2021年第一季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，EPS達成率為110％。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，漫遊、預付卡業務持續受疫情影響，但月租型用戶數、總用戶數均維持正成長，月租型客戶流失率維持低檔。數位轉型效益持續顯現，受惠於政府、大型企業合作案，2021年第一季新經濟營收年成長率達11％，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達8％，其中雲端服務營收較去年成長48％。

另外，遠傳積極發揮5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安技術力，於「2021智慧城市展」秀20多項創新應用，其中與台北市政府都發局合作、於南港機廠社會住宅打造的「AIoT人工智慧物聯網平台」榮獲「2021智慧城市創新應用獎」。遠傳攜手台達電子、台灣微軟打造全國第一座5G智慧工廠正式亮相，為台灣5G智慧製造立下全新里程碑。遠傳5G遠距診療再突破，攜手台東縣、台東馬偕首創心臟內科遠距診療，用「心」守護離島。

(工商 )