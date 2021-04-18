2017年台北市一名42歲的鄒姓男子，前往中山北路的國賓飯店參加公司尾牙，疑似因為喝醉，從2樓失足墜落飯店電梯井身亡，鄒男家屬向國賓飯店、還有三菱電梯公司求償2022萬元，台北地院判決出爐，認定國賓和三菱電梯須連帶賠償家屬687萬1942元，其中鑑定報告指出，該電梯已經使用38年，歷史算是相當悠久。

當年發生意外後，出事電梯被圍起禁止搭乘。(圖/中時資料照)

最早成立的國賓大飯店，就是位於台北市中山北路，於1962年開始建設，1964年正式開始營業，成為台灣第一家民營的五星級飯店，國賓飯店起初整棟建築樓高12樓，1979年增建新館，樓高稱加為14樓，鄒男發生意外的電梯，就是於1979年設立，鄒男墜落身亡時，該電梯已經運行了38年。

根據判決書，鄒男當天參加公司年終尾牙，大約晚間9點多結束，鄒男欲搭乘電梯下樓，疑似因為喝醉，站電梯門前一陣拍打踹踢，且單手靠在電梯門上，未料電梯門突然鬆脫滑落，導致鄒男跌進電梯井，傷重不治。

此案經台北地院調查審酌，認為電梯年代已久，沒有足夠固定強度，來固定軌道內門檻；設計施工及管理上確實有缺失，認定國賓與三菱電梯公司對鄒男有賠償責任，不過考量電梯設置超過30年，意外發生原因為經年累月造成，並非飯店負責人、或員工可預見，因此判賠國賓和三菱電梯687萬1942元。

(中時新聞網)