台灣陷入少子化，年輕人不婚、不生，成了國安重大危機。一名前往挪威留學的台灣網友指出，挪威生育率高達1.56，因具備3大優勢，「工時短、休假多、房價低」。原PO認為，政府口口聲聲說要搶救生育率，卻沒看到打造新婚夫妻的友善環境，「我就不信這三個問題解決了，年輕人還會不想生」。

美國中情局（CIA）日前公布2021年全球人口生育率預測，台灣僅1.07，排在227名、世界倒數第一。反觀挪威，生育率達1.56，等於每對夫妻差不多會生下2名小孩。

原PO表示，北歐國家社會福利好、工作時數低，他以挪威為例，每天早上9點上班，大部分人下午3點半就下班去接小孩了，「時間到了走人，有什麼事明天再說」。

另外，挪威勞工一年年假至少25天，哪怕你是社會新鮮人，一樣給25天。更驚人的是產假，「父母可以請長達12個月的產假，而且是有薪產假，除了這12個月，還可以再請12個月帶小孩」。

最後是房價，目前住在挪威第三大城的原PO強調，北歐沒人炒房，市中心屋齡逾40年、約35坪大小的電梯公寓，總價不到1000萬台幣。屋齡10年、45坪的也只要1800多萬，甚至有車庫跟小花園。

網友反駁，台灣與北歐國家的制度完全不一樣，無法站在同一個基準點比較，「挪威那種工時，任何一個亞洲國家都做不到」、「你知道北歐國家的稅金有多重嗎」、「台灣地狹人稠，資源就這麼少，要怎麼分」。

(中時新聞網)