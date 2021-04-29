今（29日）中午，在大陸海南文昌航天發射場，長征五號B遙二運載火箭搭載天和核心艙發射升空。央視對此全程直播，直播過程中出現了一個飛越台灣的鏡頭，持續了有30秒之多。

大陸央媒紛紛報導指出，在此次發射任務中「台灣省」可說是擁有最佳視角了。

新華社旗下参考消息網在微博上還特別轉發網友建議並置頂稱：其實，除了海南，台灣的南部像高雄等地，也是建航天發射場的優秀地點-緯度低，向東向東南都是大海，待統一後在高雄附近再建個發射場，大家說吼不吼啊！

中國載人航太工程辦公室今發布消息稱，今明兩年，大陸將接續實施11次飛行任務，包括3次太空站艙段發射、4次貨運飛船以及4次載人飛船發射，於2022年完成空間站在軌建造，實現中國載人航太工程「三步走」發展戰略第三步的任務目標。

「天宮」太空站計畫是中國21世紀最大航天器。繼「天和」核心艙之後，今年中國還將發射 「天舟」貨運飛船、「神舟」載人飛船各兩艘，為天和太空站核心艙送去兩個乘組和大量物資。

(旺報 )