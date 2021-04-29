美國總統拜登就職滿100天，台灣智庫諮詢委員賴怡忠今天表示，拜登的政策與上任前大家預期有很大不同，對台灣的承諾和支持愈來愈強化，繼承了前總統川普的作法，對台海情勢高度關注，不僅在戰略上愈來愈清晰，也利用同盟動員讓同盟國家對台灣的態度更清晰。

中央廣播電台與陳文成基金會今天舉辦美台中關係座談會，賴怡忠表示，台灣在美國大選前比較支持川普，認為川普較支持台灣，擔心拜登上台後，川普時代的美夢會成泡影，但事實上台美關係不僅未倒退且有進展。

他舉例，我駐美代表蕭美琴在拜登就職時受邀觀禮，這是美台斷交後第一次；兩國駐外大使間的交流頻繁且公開；美國支持台灣參與國際參與的立場未改變；軍售未減縮，且上任後宣布對台軍售時間，比川普上任時要快得多。

另外，還有派特使團來台，且公開說明派此特使團的意義；公開表明美台關係不受美中關係的影響，川普後期將這兩個關係平行化，拜登上來又更強化；繼承川普自由與開放的印太概念且強化，認為台海安全是關鍵。

賴怡忠指出，台美關係過去是台灣需要美國保護支持，但現在美國供應鏈需要台灣的參與，顯示美國對台灣也有需要，台灣也能貢獻，美國承認台灣在供應鏈的重要性，這是過去很少看到的。

他認為，美國從戰略模糊逐漸到清晰，並進一步引導其他國家對台灣態度和立場也愈清晰，從美日同盟可以看出，美國對台海安全承諾更清晰之後，影響日本對台態度，美澳同盟也是一樣，澳大利亞官員公開表達對台海的關注，預期在美國同盟動員下，未來還會有更多其他國家對台態度走向清晰，台海成為影響印太的關鍵，台灣的重要性也會愈來愈清楚。

(中時 )