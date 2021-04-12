中華電（2412）12日公布自結營收概況。3月份合併自結營業收入為162.2億元，較去年同期增加，主要因資通訊專案營收及行動銷貨收入增加，行動服務營收約略持平，抵銷固網語音營收之衰退。營業成本及費用為128.1億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本與商品成本隨專案營收與行動銷貨收入增加而增加，營業淨利為34.1億元；稅前淨利為36.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為27.4億元；每股盈餘為0.35元，較去年同期增加。

累計第一季每股稅後盈餘（EPS）為1.14元，領先台灣大的1.01元及遠傳電信的0.56元，穩坐電信每股獲利王寶座。

中華電信表示，與第一季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至3月底止，光世代寬頻用戶數為362.3萬戶，60Mbps以上的客戶數234.3萬戶，其中，300Mbps以上客戶達48.2萬戶。MOD客戶數達206.5萬戶，行動通信總客戶數達1,137.7萬戶。

(工商 )