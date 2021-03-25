全台水情吃緊，由於未來一季降雨機率仍偏少，經濟部長王美花昨(24日)主持旱災中央災害應變中心第10次工作會報，會中決議4月6日起，台中、苗栗啟動「供五停二」分區供水。面對政府近期因應水情的做法，前民進黨立委沈富雄今(25日)批評，這些官員連基本水電都處理得「零零落落」。

王美花表示，未來兩周到4月的水情還是正常偏少，所以決議進一步加大管制，苗栗、台中及北彰化部分地區4月1日起先加強節水力道，工業用水戶節水率由11％提升至13％，4月6日起從減量供水橙燈，轉為分區供水紅燈，採「供5停2」機制，以節水15％。

沈富雄25日在節目《平論無雙》中說，就水情處理來講，「我是全台第一個講開始節約用水，兩周前就開始講，但沒人理我」，不管是透過什麼方式，他認為都要開始節約用水，雖然減少工業用水會影響出口 、減少農業用水會讓農民跳腳，但可用金錢方式補償、減少民生用水就怕影響下一次選票，但該斷水就斷水、該省水就省水，這也算是超前部署。

「如果我來做節省用水司令官，我做的不會比防疫指揮官陳時中差」沈富雄說道，現在的官員該提早省水不提早省，連基本水電都處理得零零落落；至於為何會如此，他說，因為「民進黨因為贏的太便宜，有恃無恐、傲慢、吊兒郎當、不認真，所以搞到迫在眉睫，才開始搞東搞西」。

(中時新聞網)