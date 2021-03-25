上周表決通過的「疫苗採購調閱小組」引起藍綠大戰，民進黨立委因此痛批只有18秒就通過屬程序不義，並於22日通過表決刪除該議事錄，但經過24日再度展開議事攻防，疫苗採購調閱小組照案通過，但成立時間再由朝野協商後決定。國民黨立委許淑華昨(24日)在政論節目，談到此事時忍不住大笑，民進黨要把議事錄整個要刪除，「這真的是非常好笑的一件事情」。

上周衛環委員會臨時提案通過的疫苗採購調閱小組引起綠委強烈不滿，痛批完全不清楚提案內容就通過，是標準的程序瑕疵，因此22日提案更正議事錄，對此國民黨批「不滿就刪除議事錄，跟獨裁有什麼兩樣？」雙方因此發生衝突。

後來藍綠雙方24日再度互嗆、論戰近4小時後，朝野同意通過臨時提案，成立疫苗採購調閱小組，至於小組何時成立，由朝野協商決定。許淑華當天在政論節目《少康戰情室》中說，民進黨把議事錄整個要刪除，我們意思是他們以人數優勢，其實可以再提一案，包括何時要成立，因此他們的行為真的是非常好笑的一件事情。

另外，許淑華認為，國會立委有監督責任，要從來源、相關預算都要了解，因為陳時中一開始也說有口袋疫苗，但現在並不是這麼一回事，站在監督者角度，都希望這過程中不要讓有心人士上下其手，且就算買貴也要買阿，也不會有人因此說你不對，「但說不讓國民黨看調閱小組，就是因為會阻礙購買疫苗，這說法實在太好笑」。

(中時新聞網)