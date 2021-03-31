台中市府也有56個抗旱水井，1天有13.2萬噸檢驗過關，已經導入到一般自來水供水系統。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕31日代表市府與中科、友達光電、聯豐精密中科分公司及亞東工業氣體簽定用水契約。（盧金足攝）

全台鬧水荒，中部地區昨日下雨不到10毫米彌足珍貴，但對德基與鯉魚潭水庫進賬不大，經濟部水利署長賴建信31日表示，中央旱災應變中心評估4、5月雨量偏少，大力開發替代水源，台中全市公園有50口水井備用，市府另闢56個抗旱水井，1天有13.2萬噸導入自來水供水系統，積極地在大安溪進行伏流水開發作業，他昨天已到現場去考察，全面展開海水淡化機制，從4月6日起透過分級調度措施度過難關。

賴建信說，水情現在分區由內而外，分級循環使用，針對水源運用的認知的態度，台中市的這個再生水的使用，未來如果順利能開花的話，幾乎就取代原來的用水量的12％。節水率9.4％，分級調度生水。

他強調，台中市成為水量運用更有韌性城市，目前在主要的水庫德基與個鯉魚潭儲水量都很低，中央抗旱應變中心與氣象專家檢討，因應四月雨量也偏少，決定4月6日開始實施分區輪流供水狀況，分區輪流供水準備作業，密切的跟地方政府在合作，不管從水車調度，甚至調度國軍來支援，調度的量能不足的部分。

賴建信指出，目前分區輪流供水措施，主要是因應4、5、6月若再不下雨的狀況，中央抗旱災害應變中心規畫氣象專業分組，除了氣象局，還有民間氣象、專家以及中研院的氣象專家，都會針對每一周降雨狀況，甚至未來預測結合過各國先進模式，做最新綜合性的檢討。

民生用水部分那最多供應到哪一個時間點？賴建信表示，依照現在所掌握的這個脈絡，希望延長水庫供水的期間，來因應4月到5月少雨情境。

對替代水源的部分，他指出，不管是來公園裡面之前建制的50口水井，市府也有56個抗旱水井，1天有13.2萬噸檢驗過關，已經導入到一般自來水供水系統，積極地在大安溪進行伏流水的作業，是抗旱的重來水源，

伏流水經開工後，4月開始逐步產水，最大到5月的部分，在大安溪跟烏溪分別有2萬跟2.5萬噸水，現在水湳中央公園開挖抗旱水井，水流量還是蠻豐富的，因為台中市就是一個天然地質條件，是礫石層含水層的量，滿滿豐沛的水源。

賴建信說，中央旱災應變中心評估4、5月雨量偏少，目前台中整體節水率達9.4％，希望透過分級調度措施，度過難關

，加上開發使用再生水，可取代原來用水量的12％，讓台中成為更韌性的城市。

(中時 )