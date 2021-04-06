6日早上台南市南化區台3線387公里處路面湧出大量自來水，路中央也凹陷一大塊。（台南市玉井警分局提供／劉秀芬台南傳真）

高雄4月1日起水情從黃燈轉為橙燈，希望台南南化水庫回供水給高雄，台灣自來水公司啟動聯通管充水作業，6日清晨6點左右傳出台南市南化區台3線387公里處路面湧出大量自來水，路中央也凹陷一大塊，自來水公司緊急關閉聯通管，放上警示安全錐，下午將調派大型機械開挖確定聯通管漏水原因。

南化區東和里民眾一早起來發現台3線387公里路面破了一個大洞，自來水大量噴出，趕忙通知自來水公司及當地警方處理，工作人員用安全錐拉起長長的警戒範圍，台南市玉井警分局南化分駐所員警也協助指揮交通。

當地民眾表示，多年前附近聯通管也曾經爆管，還被民眾抗議；這次破洞大到可以塞一輛轎車，8點多經過時水還在流。

自來水公司第七管理處表示，早上一接到通知，已派工作人員前往處理，很快就把開關關起來，流失水量應該只有10噸以下，聯通管實際受損情況還不清楚，要等大型機具開挖後才能確定。

由於聯通管長約50多公里，還在充水階段，來沒開始送水給高雄，2日大樹區一處排氣閥故障檢修、今天又發生狀況，正式供水高雄還要再等等。

(中時 )