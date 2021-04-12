台中地區「供5停2」限水已經一周，引起民眾瘋搶水桶儲水，一名女網友出奇招，竟然用一張她原本就有的塑膠椅，翻過來套上塑膠袋變成自製創意水桶，照片曝光後被眾人讚爆好聰明，有網友驚呼：「我怎麼沒想到！」

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原PO在臉書社團《大里人聊天室》表示，因應分區供水，為了儲水備用，大家都在搶買大水桶，不過她只有一張椅子，還有15斤的袋子兩個，從照片中可見，她把家中的一張塑膠椅倒著放，再把塑膠袋套在椅腳中的空間，立馬變成現成的儲水桶。

網友把塑膠椅翻過來，套上塑膠袋變成水桶。(圖/截自臉書大里人聊天室)

網友PO出用椅子加塑膠袋儲水，直接放在廁所洗手用，方便又省空間，(圖/截自臉書大里人聊天室)

原PO表示，這樣不但不佔空間，也不怕買來的水桶以後沒地方放，用現成的椅子加塑膠袋儲水，直接放在廁所洗手用，方便又省空間，還發文問大家「不知道這招牛不牛逼？」

照片曝光後引起眾人驚嘆，網友紛紛回應「生活智慧王」、「我怎麼沒想到」、「好有創意喔」、「厲害」、「太聰明了」、「值得按讚」、「颱風來了也不怕」。有網友建議，因為水太重了，最好套兩層塑膠袋比較不會破；也有網友笑說，面對水情吃緊，「大家只能苦中作樂嘍！」

有媒體報導，台中地區限水措施有可能進一步從「供5停2」變成「供4停3」，也就是供水4天、停水3天，引起不少台中居民恐慌，不過台灣自來水公司第四區管理處今天回應，目前並未接獲中央指示。

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(中時新聞網)