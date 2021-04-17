自助餐是小資外食族最愛的選擇，其中台中地方法院的自助餐更是受到好評，不少吃過的人都直呼美味又便宜。有台大女學生PO出照片，回憶她在就讀台中女中時到旁邊的台中地院自助餐內容，照片曝光後讓網友直呼「根本慈善事業」、「佛到離譜」。

一名女網友在《Dcard》PO文「法院自助餐，這樣35！」，她回憶，自己還在唸台中女中時，由於台中地院就在旁邊，全校有不少女同學都喜歡在晚自習前先去那邊吃晚餐，放學時間餐廳內幾乎都是台中女中學生，根本變成女中附屬餐廳。

一名台大女生貼出她就讀台中女中時，去旁邊地院用餐的照片，夾滿整整一盤只要35元。(圖／Dcard)

她也順手附帶當年用餐的照片，只見照片中的不鏽鋼餐盤裝滿了食物，有高麗菜、莧菜、豬肉片、炸魚、滷豆腐一塊、洋蔥炒蛋還附贈一碗湯，一共2肉4菜1湯，卻只要35元。

原PO表示白飯也相當便宜，小碗5元，大碗也只要10元，最有趣的體驗就是用餐過程中偶爾還能看到法警押解嫌犯開庭，根本CP值爆表，但現在在台大校內吃自助餐用一樣的夾法，卻都要70甚至90元，讓她非常想念地院的自助餐。

台中地院自助餐廳頗具知名到，在Google地圖上超過400則評論，有4.5顆星高評價。(圖／Google Map)

PO文曝光也引起網友暴動：「身為屏東人，覺得有夠便宜」、「這根本成本價在賣」、「把父母親繳的稅都吃回來了XD」、「下午沒課都會特地坐車去吃，一餐25就能解決」、「還可以得意炫耀天天跑法院XD」、「旁邊地檢署同仁也都會跑來這邊吃」、「來這邊吃就是要夾爆」，也有同為台中女中網友分享，自己北上後也常到台北地院吃飯，夾得差不多，但貴了一點，要50元。

實際查詢發現，台中地院自助餐廳頗具名氣，在Google地圖上有超過400則評論，評價高達4.5顆星，不少人都留言便宜又大碗，唯一缺點就是菜有些涼掉。

(中時新聞網)