一名護理師在買了顆大西瓜回家雕刻，只見內部果肉被挖成舌頭的形狀，果皮則雕刻成牙齒，超逼真的成品吸引3.6萬人狂讚。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

護理師用大西瓜雕刻成牙齒，超逼真的成品吸引3.6萬網友狂讚。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

高手在民間！一名牙科護理師用西瓜雕刻出嘴巴，並將內部的果肉挖成舌頭的形狀，果皮部分則雕刻成牙齒，超逼真的成品吸引3.6萬人狂讚，不少網友看呆直呼，這是被牙科耽誤的雕刻師，超像是真的牙齒，太強大了。

一名牙科護理師昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享刻西瓜的照片，只見巨大的西瓜被挖出一個洞充當嘴巴，裡面的牙齒雕刻的栩栩如生，吸引3.6萬多位網友朝聖狂讚，讓原PO也驚訝直呼，本來只是想博君一笑，沒想到這麼多人按讚。

該護理師表示，西瓜是一體成型的，沒有拼接，只有最後一顆牙的植牙處使用了一根牙籤，而西瓜都已經吃完了，西瓜皮也拿去煮排骨湯，所以大家不用擔心她浪費食物。最後她也開玩笑說，「不會因為兩張照片讓我買不到西瓜了吧！」

超強的牙齒雕刻技術，引發網友熱烈討論，「被牙科耽誤的雕刻師？」、「太有才了」、「這應該可以幫助小孩不怕看牙醫」、「果然高手在民間」、「西瓜商馬上找您做專業代言人」、「今年如果買不到大西瓜，就去你家抗議」、「被牙科耽誤的小當家是你」、「牙齒比我還漂亮」、「超像是真的牙齒」。

不過，也因為雕刻出來的牙齒實在是太逼真，讓部分網友看了覺得很可怕表示，看完暫時不敢吃西瓜了，想到入口的不是牙齦就是牙齒，心裡就毛毛的。

(中時新聞網)