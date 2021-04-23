一名外籍男子在基隆廟口擺攤賺旅費的事情被分享到網路上，男子聲稱自己來自立陶宛，受疫情影響航班被取消，如今錢花完了只能睡公園，才想靠著販售自己的隨身物品賺旅費。很快男子的攤販就被注意到，許多人熱心購買讓他1分鐘收入破千元，引發網友熱議，過去曾在西門町和新竹看過他，沒錢還可以趴趴走？

一名網友在臉書社團「基隆人大小事」發文分享，22日晚上和朋友去基隆廟口夜市逛街，發現有一位金髮外籍男子把自身家當擺出來標價販賣，像是，行動充電器200元、手機3000元、運動手環500元，希望可以藉此賺取旅費。

從照片中可見，男子身體前方擺的紙板上寫著，「我是來自立陶宛的遊客。我於二月來到台灣，因為COVID-19而無法回到家。我的航班被取消了。我現在睡在公園裡了。我的錢花完了，請從我的東西裡買點東西。我沒有錢吃飯。謝謝」。

原PO指出，不一會兒就有許多熱心民眾上前購買，讓男子1分鐘的收入直接破千元，甚至還有一位女子直接大方給了500元，讓他看完忍不住大嘆「台灣人真的很有愛心！」引發網友討論，「比我辛苦賺錢更好賺」、「台灣人真好，台灣乞丐下次要化妝成外國人，保證收益滿滿」、「好像曾經在西門町看過他」。

不過，就有眼尖網友發現，這個外國人過去也在別的縣市做過一樣的事情，翻出過去的新聞發現，在2020年12月底該名男子蹲坐在新竹路邊擺攤，身旁的紙板上寫著因疫情航班被取消，現在錢花完只能睡公園，因此販售家當賺旅費，並表示自己的護照將於2021年二月過期，但不需要幫忙，只想繼續旅行。

2020年12月一名女子在新竹路上遇到自稱是立陶宛人受困在台灣，因沒錢須變賣家當。（圖／翻攝自臉書新竹人大小事）

不少網友看到此則留言後，忍不住質疑這名外籍男子該不會是在騙人吧？並紛紛建議有看到的人，可以請警察去關心一下實際的狀況；另也有人對於男子聲稱不會中文，身旁紙板卻寫著標準整齊的中文字感到不解。

(中時新聞網)